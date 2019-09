CALCIOMERCATO MILAN LOUIS VUITTON ARNAULT / Nella giornata di ieri, erano filtrate voci sull'interessamento da parte del gruppo Louis Vuitton ad investire nel Milan. Prontamente è arrivata la smentita, ad opera dell'amministratore delegato del gruppo Antoine Arnault sul proprio profilo Instagram.

Si legge infatti in un suo post: "Cari tifosi del Milan, voglio scrivere questo messaggio per mettere fine a tutti i rumors che hanno parlato di un interessse della mia famiglia, o del gruppo Louis Vuitton, di comprare il Milan. Abbiamo il massimo rispetto per il vostro club, il suo valore, la sua fantastica storia, ma non siamo mai stati in contatti con nessuno del club e non abbiamo mai mostrato interesse in investire o acquistarlo".