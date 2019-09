CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Fa ancora discutere l'espulsione di Koulibaly, nel finale di Napoli-Cagliari.

Il difensore del Napoli è stato allontanato dal campo dall'arbitroin seguito alle violente proteste successive al gol dei sardi, squalifica di due turni per il senegalese motivata da "espressioni irriguardose" nei confronti del direttore di gara. Il Napoli ha deciso di non presentare ricorso, ma secondo 'Il Mattino' Koulibaly sarebbe rimasto perplesso dalla decisione del giudice sportivo e avrebbe assicurato addi non aver assolutamente offeso l'arbitro.