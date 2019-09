SERIE A LECCE ROMA CONFERENZA FONSECA / Roma chiamata a riscattare il brutto ko casalingo contro l'Atalanta domani allo stadio 'Via del Mare' contro un Lecce autore di un buonissimo avvio di stagione. Sarà una partita complicata per la squadra di Paulo Fonseca, che ha parlato alla vigilia in quel di Trigoria. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico giallorosso raccolte da Calciomercato.it:

ANALISI POST KO - "Abbiamo fatto un'analisi congiunta coi calciatori dopo il ko con l'Atalanta per capire cosa non ha funzionato e dove dobbiamo migliorare".

CONDIZIONE GRUPPO - "Probabilmente effettuerò altri cambi anche domani, questo è un periodo in cui ci sono molte partite ravvicinate. Terrò conto del fatto che alcuni calciatori sono proprio a terra fisicamente per via delle tante gare giocate".

TROPPI GOL SUBITI - "Per me la questione fisica non esiste, fino a qualche giorno fa veniva elogiata... Quello dei gol subiti è un dato di fatto che non ci soddisfa. Prendere due gol a partite ovviamente non ci piace, ma i troppi gol è un problema che riguarda la squadra nel suo complesso e non i singoli difensori. Dobbiamo trovare un equilibrio.

Se manca un po' di peso alla squadra? No, il nostro modo di stare in campo è diverso. E' vero che contro l'Atalanta abbiamo avuto dei problemi ad uscire dalla loro marcatura e aggressività asfissiante. Un altro dato di fatto è che abbiamo perso tanti duelli in fase offensiva. Non è stato poi accettabile perdere la concentrazione dopo il loro vantaggio, la partita potevamo ancora riprenderla".

ZANIOLO - "Vedremo domani se giocherà oppure no. Ho parlato con lui come con gli altri per analizzare la gara".

SMALLING - "Se è in grado di sostenere tre impegni in settimana? Domani deciderò".

DIFESA A TRE - "Contro l'Atalanta il problema non è stato il modulo di gioco, il cambio di schema non cambia quelle che sono le dinamiche offensive. Mercoledì abbiamo avuto problemi a fare gioco. L'utillizo della difesa a tre è stata solo una strategia che ho pensato di adottare contro di loro, ma ripeto: il modulo non cambia le dinamiche del nostro gioco, per questo in futuro non escludo che possa riutilizzarla".

SPINAZZOLA E PELLEGRINI - "Tutti e due sono in ottima condizione e verranno convocati".

MKHITARYAN - "Sta bene, con l'Atalanta non ha giocato dall'inizio perché le condizioni della partita non lo favorivano".