CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO CRISTIANO RONALDO SARRI / Il nome di Isco è tornato caldo in ottica di mercato per la Juventus, ma a quanto pare Cristiano Ronaldo non sarebbe entusiasta dell'ipotesi e avrebbe posto il suo veto all'arrivo dello spagnolo dal Real Madrid. E il portoghese non è il solo a non essere convinto.

Secondo 'Don Balon', infatti, Isco è stato particolarmente vicino ai bianconeri tra la primavera e l'estate, ma il cambio di guida tecnica in panchina avrebbe cambiato tutto. Con, sarebbe stato molto probabile vederlo a Torino, Sarri invece avrebbe preferito puntare sue su un investimento in difesa, rappresentato da