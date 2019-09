CALCIOMERCATO INTER JUVE NAPOLI SKRINIAR BONUCCI KOULIBALY GUARDIOLA / In queste ultime settimane si è parlato molto di un Manchester City propenso a spendere in Serie A nel prossimo calciomercato di gennaio. Obiettivo, un grande difensore centrale considerato i problemi (cominciati dalla partenza di Kompany e aggravatisi con il grave infortunio di Stones) nel reparto arretrato della squadra di Pep Guardiola.

Sono stati fatti anche i nomi dei possibili calciatori nel mirino del club inglese, dadell'delfino a Leonardodella. Prima della sfida di Premier con l', però, proprioha dichiarato a sorpresa che "il Manchester City non farà acquisti nella finestra invernale - riporta 'SkySports' - perché non avevamo i soldi per investimenti importanti in estate e quindi non li avremo nemmeno in inverno. Faremo affidamento sui giocatori che abbiamo, vedi Harwood-Bellis e Garcia, così come sui nuovi ragazzi dell'Accademia. Abbiamo elementi giovani e di talento, possiamo contare su di loro.". Le sopracitate big del nostro campionato possono quindi tirare un sospiro di sollievo.