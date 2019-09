Napoli, rinnovo Allan: distanza tra le parti

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Pur non essendosi mostrato al meglio, in questo inizio di stagione, Allan è uno dei giocatori imprescindibili del Napoli. Il centrocampista brasiliano cerca ancora la miglior condizione per tornare la diga insormontabile a disposizione di Ancelotti vista nella prima metà della scorsa stagione.

Intanto, si discute il suo rinnovo contrattuale (scadenza attuale), ma per il momento l'accordo manca. Il 'Corriere dello Sport' riporta che l'agente ha incontrato il club azzurro la scorsa settimana, chiedendo un ritocco dell'ingaggio verso l'alto, ma l'accordo non è stato trovato. Il procuratore ora è tornato in Brasile, non è previsto un nuovo incontro a breve.