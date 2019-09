Atalanta, la risposta allo Schalke per Gosens

ATALANTA GOSENS / I riflettori della Champions League aumentano l'appeal dei gioielli dell'Atalanta, da anni ormai tra i club che attirano le grandi attenzioni del mercato internazionale.

Tra i gioielli al centro delle voci va segnalato anche l'esterno tedesco Robin, che dopo il tentativo a vuoto in estate rimane un obiettivo dello Schalke 04. Il portale 'Sportmediaset.it' parla di un nuovo tentativo del club di Gelsenkirchen previsto per gennaio, ma la dirigenza nerazzurra è pronta a resistere ed è intenzionata a non privarsi di nessuno dei suoi elementi principali a stagione in corso.