LIVERPOOL EFL CUP CHIRIVELLA / A rischio il cammino in EFL Cup del Liverpool. I 'Reds' potrebbero venire estromessi dalla Coppa di Lega inglese nonostante la vittoria per 2-0 sul campo dell'Mk Dons.

Il club avrebbe infatti schierato un giocatore ineleggibile, lo spagnolo. Lo riferisce 'The Athletic', che sottolinea come il club ora rischi una pesante sanzione se non addirittura l'esclusione dalla coppa. Il 22enne spagnolo, schierato in campo da, non avrebbe infatti registrato tutti i criteri per poter essere schierato nel corso della competizione.