LAZIO GENOA ANDREAZZOLI CRISCITO BIRASCHI GOLDANIGA / Problemi in difesa in casa Genoa. Il club rossoblù, impegnato nella trasferta di Roma contro la Lazio, potrebbe dover fare a meno di diversi innesti in difesa. Il tecnico Andreazzoli infatti rischia di dover rinunciare al capitano Criscito, ma anche a Biraschi e a Goldaniga, entrambi non al meglio.

Lo riporta 'Tuttosport', che sottolinea come l'ex giocatore dellosia sotto osservazione per alcuni acciacchi dei giorni scorsi e soprattutto per il fatto di aver accusato un problema al flessore nel finale della gara contro il. Il sostituto potrebbe essere Biraschi, che si è allenato regolarmente ieri insieme a Goldaniga. I due però non sono al meglio per via di un fastidio muscolare e saranno valutati nuovamente oggi.