JUVENTUS POGBA MBAPPE CAPITALE / Un aumento di capitale da 300 milioni di euro e in casa Juventus si sogna e si lavora per un nuovo grande colpo. Il club bianconero, con l'incremento dei fondi, punta non solo al mercato ma ad un nuovo grande progetto che preveda la costruzione di uno stadio da 5mila posti riservato alla squadra femminile e all'Under-23. Ma il capitale in più servirà anche all'acquisto di un nuovo grande colpo sul mercato. L'obiettivo è cercare un giocatore che, come Cristiano Ronaldo, possa fare la differenza sia in campo sia a livello di marketing. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI.

E il nome più in voga, in questo senso, è quello di Paul Pogba.

La Juventus lo monitora già da tempo: le qualità del giocatore francese non sono in discussione e il centrocampista transalpino ha tutte le potenzialità per diventare un'icona del marketing come Ronaldo. Come riferisce 'Tuttosport', il club bianconero tornerà molto probabilmente alla carica già da gennaio, per avere a disposizione un giocatore che possa migliorare la squadra e il brand. Ma in futuro altri nuovi-Ronaldo saranno seguiti e valutati con attenzione. Su tutti. Difficile strapparlo con la forza al, ma se i transalpini dovessero metterlo sul mercato, la Juventus partirebbe dalla prima fila. Allo stesso modo per, nuovo acquisto dell'e per Momodel: stelle in grado di far svoltare la squadra in campo ma anche il brand del club.