TORINO NKOULOU FUTURO /Nonostante le scuse chieste alla società e il reintegro in rosa, il futuro di Nicolas Nkoulou resta un'incognita. Per il difensore del Camerun, fino a qualche settimana fa perno imprescindibile al centro della difesa granata, a gennaio potrebbero aprirsi nuovi scenari. Il giocatore, contro il Parma, sarà ancora una volta in panchina e una chance in campo gli verrà probabilmente data soltanto dopo la pausa delle nazionali.

Nkoulou dovrà dunque meritare di scendere in campo. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

In base a come sfrutterà le occasioni e alle sue prestazioni, il Torino agirà poi di conseguenza. A gennaio potrebbe infatti riaprirsi l'ipotesi cessione e il presidente Cairo, in caso di offerta congrua, potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore. Se il difensore sarà invece perfettamente reintegrato e ritornerà ad essere quella fondamentale pedina al centro della difesa, non è escluso che con lui si possa discutere anche di un prolungamento dell'attuale contratto, in scadenza nel 2021. A riferirlo è 'Tuttosport'.