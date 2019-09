ATALANTA ZAPATA / "Qui sono felice, l'Atalanta mi ha stregato. Gasperini è un grande uomo con cui è un piacere lavorare, mentre i Percassi sono dei signori. Lasciare l'Atalanta? Per ora non ci penso". Parla così Duvan Zapata, nell'intervista a 'Tuttosport'. L'attaccante colombiano, oltre a ripercorrere le tappe principali della propria carriera, si è soffermato anche sul mercato, sottolineando come non sia intenzionato, per il momento, a lasciare la 'Dea'. "Mai dire mai. Nel calcio non si sa mai cosa può riservare il futuro, come nella vita.

Però al momento non penso a lasciare questo club, anzi sono concentrato e determinato a fare quanto meglio possibile per questi colori".

Nessun pensiero d'addio, nemmeno per una pista estera: "Offerte fuori dall'Italia? Lo sanno più i giornalisti di me. Io qui sto bene e sono felice. Conta questo". L'obiettivo è quello di consolidare la realtà atalantina: "Non voglio fissare traguardi, ma lavoriamo per essere protagonisti. In Champions vogliamo rilanciarci già dal prossimo turno, mentre in campionato possiamo ripetere quanto fatto lo scorso anno. Tante squadre si sono rafforzate, ma anche noi. Possiamo poi solo migliorare, sia individualmente che come gruppo".