Milan e Roma, il retroscena di Pezzella sul 'no' estivo

MILAN ROMA PEZZELLA / Dopo un'estate al centro del mercato, German Pezzella vuole guidare la Fiorentina in questo nuovo corso verso il rilancio.

La decisione di restare in viola è arrivata al termine di una sessione estiva molto intensa, durante la quale ha comunque traballato davanti alle offerte in particolare di, come racconta in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Lo sa cosa mi ha spinto a restare? La voglia di cancellare le sofferenze dell'ultimo campionato - spiega il centrale argentino -. Non volevo abbinare il mio nome a un periodo triste per Firenze e i tifosi viola".