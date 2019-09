Milan, Boban 'contro' Maldini: Giampaolo ora non rischia, ma...

MILAN GIAMPAOLO / Il Milan va avanti con Marco Giampaolo e conferma la fiducia al tecnico che nonostante le tre sconfitte in cinque gare nell'ultimo ko col Torino ha fatto intravedere segnali di miglioramento dal punto di vista del gioco. E proprio a questi spiragli si aggrappa la dirigenza rossonera, che internamente registra però differenti correnti di pensiero.

Se perresta ferma la scelta di andare avanti con l'attuale guida tecnica, secondo il 'Corriere dello Sport' infatticomincia a nutrire dubbi ed anche i vertici societari sarebbero in linea col croato. Visioni differenti, appunto, ma non una spaccatura visto che i rapporti restano solidissimi tra le parti. Ma contro Fiorentina e Genoa, e qui concordano tutti, servono ulteriori passi in avanti anche dal punto di vista dei risultati: un eventuale tracollo darebbe un altro duro colpo alla stabilità della panchina rossonera con tanti nomi che già cominciano a circolare per l'eventuale sostituzione. Se Gattuso si chiama fuori, per il quotidiano romano l'ipotesi Spalletti resta difficile mentre non sarebbero da scartare, libero dopo l'avventura al Marsiglia.