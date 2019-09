Milan, cessione ad Arnault ed un piano da scudetto con Allegri

MILAN ARNAULT ALLEGRI / Sono giorni importanti per il Milan che conferma in panchina un Marco Giampaolo chiamato a cambiare marcia in tempi brevi dopo la partenza con tre sconfitte in cinque partite e nel frattempo si starebbe preparando a vivere un nuovo cambio di proprietà.

Perché nonostante le smentite, secondo 'La Repubblica' Bernard, proprietario del gruppo del lusso LVMH, viene sempre più associato al nuovo rilancio del Milan e dopo la discesa della cifra base per la vendita del club da 1,2 miliardi a 960 milioni si parla di una possibile chiusura della trattativa con Elliott già entro la fine del 2019 per lanciare il progetto sportivo già dal 2020.

Progetto sportivo che, si legge sul quotidiano, prevederebbe il passaggio della panchina al grande ex Massimiliano Allegri, individuato come il tecnico giusto per tornare sul tetto d'Italia ed ai vertici in Europa. La concorrenza però è fortissima, visto che Psg e Real Madrid sono in pressing già per questa stagione in caso di tracollo e separazione con i rispettivi tecnici, ma anche la Premier League esercita un fascino speciale.