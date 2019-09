Juventus, Paratici nel futuro: doppio vertice per Zaniolo e Tonali

JUVENTUS ZANIOLO TONALI / Per un buon raccolto la semina deve iniziare per tempo e poi va curata con attenzione e costanza. Vale lo stesso per il calciomercato, soprattutto quando ci si muove sui migliori talenti che il panorama calcistico italiano è in grado di offrire in questo momento. La Juventus ha fatto di questa programmazione la sua arma vincente degli ultimi anni e in ottica 2020 il lavoro degli uomini mercato bianconeri è già in gran fermento.

A margine della sfida col Brescia, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', non è sfuggito infatti l'incontro tra il Ds Fabio Paratici e il patron del club lombardo, Massimo Cellino, nel quale le parti si sarebbero date appuntamento per discutere del gioiello Sandro Tonali.

Una mossa ufficiale che conferma l'intenzione juventina di anticipare la concorrenza, rappresentata soprattutto da Inter e Psg ora che Roma, Fiorentina e Milan sembrano più distanti, e bloccare il centrocampista classe 2000 a gennaio per l'estate. Non solo. Dopo Brescia, Paratici ha fatto tappa a Roma per assistere alla gara tra i giallorossi di Fonseca e l'Atalanta cogliendo l'occasione per rinfrescare i contatti per Nicolò, blindato da un importante rinnovo dopo il corteggiamento estivo finito a vuoto. Nuovi contatti non mancheranno, mentre è destinato a tornare d'attualità anche il nome di Federicoper il quale si preannuncia un altro super duello con l'Inter. E dalla Spagna rilanciano le voci su un interessamento concreto per, gioiello sudcoreano del Valencia che ha stregato proprio Paratici.