Milan, Galli conferma Giampaolo

MILAN GALLI GIAMPAOLO / Con tre sconfitte in cinque partite di campionato la panchina di Marco Giampaolo al Milan ha già cominciato a scricchiolare. Prime voci su un possibile esonero al quale però pubblicamente la dirigenza rossonera ribadisce di non pensare.

E dalla parte del tecnico si schiera anche l'ex difensore milanista Filippo: "Giampaolo mi piace per le sue conoscenze, ha sempre dimostrato il suo valore - le parole raccolte da 'Gazzetta.it' -. In passato ha avuto delle difficoltà in qualche club, però a me piace per come allena, per le sue conoscenze e quindi mi auguro che possa dare il suo contributo per questo Milan perché ritorni ai fasti di qualche anno fa".