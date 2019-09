MILAN ANDRÉ SILVA EINTRACHT FRANCOFORTE / Non è decisamente un bel momento per il Milan, sotto accusa per l'ennesima sconfitta, maturata in rimonta in casa del Torino. A faticare è soprattutto l'attacco: i rossoneri hanno messo a segno appena 3 gol in 5 partite, di cui 2 su rigore. Un bottino magrissimo, ma oltre al danno dei pochi punti e di un Piatek spuntato c'è anche la beffa.

, che è stato costantemente sul calciomercato durante la scorsa estate, alla fine si è trasferito in prestito all'nell'ambito dell'acquisto di Ante

Il croato ancora non si è inserito nella squadra di Giampaolo mentre il portoghese è stato subito decisivo. Dopo la rete che è valsa il pari contro il Borussia Dortmund, Silva è andato di nuovo a segno questa sera. L'ex Milan ha gonfiato la rete al 62' per il 2-0 dei suoi in casa dell'Union Berlino: un gol decisivo, visto che l'Eintracht ha vinto 2-1. Tre partite in campionato e due gol per il portoghese: un vero e proprio scherzo del destino per il Milan, che invece sta facendo tanta fatica a trovare la via del gol.