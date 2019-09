AZZURRI LEGENDS TOTTI PIRLO GATTUSO ZAMBROTTA / L'Italia delle leggende scende in campo. Il prossimo 7 ottobre allo stadio 'Sportpark Ronhof' di Furth, alle 18 i campioni che hanno fatto la storia azzurra scenderanno in campo contro la selezione tedesca di 'All Stars'.

Il sito della Figc sta svelando col passare dei giorni anche la rosa che compone le, lache metterà in mostra le stelle del calcio italiano da

Oltre a loro, in porta ci sono Angelo Peruzzi e Marco Amelia, in difesa Pietro Vierchowod, Fabio Grosso, Cristian Zaccardo, Christian Panucci, Moreno Torricelli e Federico Balzaretti. A centrocampo ecco Simone Perrotta, Luigi Di Biagio, Massimo Ambrosini, Stefano Fiore, Damiano Tommasi, Giuliano Giannichedda e Angelo Di Livio oltre a una grande sorpresa come Bruno Conti. In prima fila per questa supersfida con il solo obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà anche un parco attaccanti niente male con Totò Schillaci, Luca Toni e Fabrizio Ravanelli. Il 7 ottobre sarà una grande classica del calcio mondiale: 8 titoli iridati, 14 finali disputate, 4 Europei, 1 Olimpiade e 1 Confederations.