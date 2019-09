Psg, Tuchel ritrova Icardi

PSG ICARDI / Emergenza quasi finita per il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, che può tornare a contare su due delle sue stelle.

In conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bordeaux, infatti, l'allenatore tedesco ha annunciato: "sono tornati in gruppo. Sono due giocatori in più, ma si può decidere domani sul loro impiego. Sono comunque nel gruppo, sono disponibili per qualche minuto". Due rinforzi importanti in vista di una trasferta insidiosa per i pargini che arrivano dal clamoroso ko interno col Reims e condivide la vetta della classifica con l'Angers.