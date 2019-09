CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS MOURINHO REAL MADRID / Il Milan continua a vivere un momento di grande difficoltà, con le tante critiche piovute dopo l'ennesima sconfitta. Giampaolo è nell'occhio nel ciclone e già si fanno i nomi dei papabili sostituti. La dirigenza ha rinnovato la fiducia al suo tecnico, anche se intanto spuntano dei clamorosi retroscena relativi agli ultimi mesi. Come riporta 'goal.com', infatti, i rossoneri avrebbero fatto un tentativo anche per José Mourinho.

Lo 'Special One', però, ha declinato l'offerta rossonera ma non solo: tra maggio e settembre il tecnico portoghese ha rispedito al mittente diverse proposte.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oltre al Milan, infatti, anche Monaco, Lille, Wolfsburg e Schalke hanno provato a far tornare in panchina Mourinho. Niente da fare: in questa estate l'ex Inter ha preferito osservare le situazioni di PSG, Bayern Monaco e anche della Juventus, che poi ha scelto Sarri. Il portoghese aveva anche aperto al Tottenham, nella speranza che il Real Madrid puntasse su Pochettino lasciando libera la panchina degli 'Spurs'. Mourinho è ancora senza squadra, ha cominciato a fare l'opinionista, ma in testa ha di tornare in sella. Il suo unico pensiero, infatti, è il Real Madrid: Zidane non è partito bene e lo Special One sta aspettando con ansia segnali dai Blancos. Chissà se il Milan, in caso di esonero di Giampaolo, non possa tornare all'attacco per colui che ha vinto il triplete sull'altra sponda. Pochi giorni fa è tornato a Milano per il 'The Best', magari è stato solo un anticipo.