ATLETICO MADRID REAL MADRID SIMEONE / Domani sera alle ore 21.00 scenderanno in campo Atletico Madrid e Real Madrid per il derby della capitale spagnola. Match come sempre ad alta tensione che è sentitissimo soprattutto dai biancorossi guidati da Simeone che in conferenza stampa ha ammesso: "Prevedo un match equilibrato, con dettagli che bilancino il gioco da una parte o dall’altra.

Il Real è migliorato molto con Siviglia e Osasuna, apportando importanti modifiche al sistema di gioco. Questo sarà il filo diretto della partita. Loro hanno grandi giocatori ed un grande allenatore. Dovremo affrontare la partita cercando di poter fare danni agli avversari. Meglio una vittoria nel derby o la Champions? Il derby, perché è quello che abbiamo domani. Iniziamo a vivere questa partita, poi si vedrà”.