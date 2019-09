CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED POCHETTINO / Paulo Dybala non sembra essersi ancora integrato negli schemi di Sarri con l'ex allenatore di Chelseae Napoli che non gli ha concesso troppe chance fino a questo momento. Il futuro dell'argentino è stato a lungo in discussione in estate con Manchester United e Tottenham particolarmente interessate a più riprese alle prestazioni dell'ex palermitano che alla fine è rimasto alla Juventus nel tentativo di giocarsi le proprie chance.

Novità importanti arrivano però proprio dall'Inghilterra con 'The Sun' che parla di un nuovo possibile assalto dello United. Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato e non solo.

La testata britannica sottolinea la voglia dei 'Red Devils' di arrivare a Mauricio Pochettino per la panchina. L'allenatore argentino in caso di approdo ad 'Old Trafford' avrebbe però in mente spese folli sul mercato soprattutto nel caso in cui venisse ceduto Pogba con il budget che incrementerebbe ulteriormente. Sul listone dell'attuale allenatore del Tottenham potrebbe tornare di moda proprio Dybala, cercato in estate. Lo United a quel punto forte anche dell'allenatore connazionale del numero 10 della Juventus potrebbe tornare alla carica facendo la propria mossa.