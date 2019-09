CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI RINNOVO / La Fiorentina di Vincenzo Montella al netto della primissima vittoria in stagione arrivata in infrasettimanale non ha offerto un grande avvio di annata. La vera nota lieta di questo primo scorcio è però il giovane centrocampista Gaetano Castrovilli che ha ben impressionato per qualità tecniche e personalità.

L'ex Cremonese in un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato anche del suo futuro con uno sguardo al rinnovo: "Spero di continuare così e migliorare ancora, poi se arriverà la Nazionale sarò ancora più felice. Rinnovo con i viola? Si, siamo a buon punto - rivela - non vedo l'ora di firmare il nuovo contratto. Siamo davvero una grande squadra e in questo campionato possiamo fare bene. Ribery? Un grandissimo giocatore, parla con tutti noi. E' incredibile". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI