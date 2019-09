MANCHESTER UNITED HONDA / Keisuke Honda ci riprova. A poco più di due mesi dalla scadenza del suo ultimo contratto con gli australiani del Melbourne, il trequartista giapponese passato anche per il Milan sta guidando la nazionale della Cambogia ma non ha abbandonato l'idea di tornare in campo da protagonista sui più importanti palcoscenici calcistici mondiali.

Anzi, a sorpresa tramite il proprio profilo Twitter è lo stesso Honda ad esporsi in prima persona, 'contattando' addirittura il: "Fatemi un'offerta - scrive il giapponese taggando lo United -. Non ho bisogno di soldi ma voglio giocare in un grande club con grandi compagni". Per il momento non è arrivata alcuna risposta dai 'Red Devils', ma vi terremo aggiornati.