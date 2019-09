NAPOLI SQUALIFICA KOULIBALY / Il Napoli dovrà rinunciare a Kalidou Koulibaly per le prossime due giornate di Serie A: il giudice sportivo ha, infatti, fermato per due turni il difensore senegalese dopo l'espulsione rimediata per proteste contro il Cagliari.

Il numero 26 azzurro paga un "atteggiamento irriguardoso" e aver rivolto all'arbitro "un'espressione gravemente ingiuriosa" ma la società partenopea ha deciso di accettare la squalifica senza presentare alcun ricorso: Koulibaly quindi mancherà per la gara contro il Brescia di domenica alle 12.30 e nella successiva trasferta a Torino contro i granata. Emergenza quindi perche potrebbe dover rinunciare anche a, infortunatosi sempre mercoledì sera: anche oggi per il serbo lavoro a parte e ridotte possibilità di vederlo in campo nella prossima gara. Al fianco dipossibile la presenza di