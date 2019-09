JUVENTUS SPAL SEMPLICI DI FRANCESCO / Sono 22 i giocatori convocati da Leonardo Semplici per la sfida di Torino contro la Juventus.

La, reduce dalla sconfitta interna contro il Lecce, non potrà contare su Federico infortunatosi contro i salentini . Nuova assenza dunque per il tecnico toscano, che già non poteva disporre di Marco

I convocati:

Berisha, Thiam, Letica, Vicari, Cionek, Igor, Felipe, Cannistrà, Tomovic, Strefezza, Murgia, Missiroli, Reca, Sala, Zanchetta, Tunjov, Valdifiori, Paloschi, Petagna, Floccari, Jankovic, Moncini.