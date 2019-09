p>SERIE A SQUALIFICATI / Sono tre gli squalificati dal giudice sportivo dopo le gare della quinta giornata di: due turni di stop per Kalidou, espulso in, per "per avere, al 43° del secondo tempo, assumendo un atteggiamento irriguardoso, rivolto del Direttore di gara un'espressione gravemente ingiuriosa, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione"; al difensore senegalese anche un'ammenda di 10mila euro. Una giornata di squalifica, invece, per(per aver "contestato una decisione arbitrale con atteggiamento e parole irrispettosi") e perdella(doppia ammonizione). Tra le società, ammende per(totale 6mila euro),(3mila euro),(3mila euro).