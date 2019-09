MILAN CAMAVINGA OLYMPIQUE MARSIGLIA / Eduardo Camavinga è uno dei più promettenti talenti nel panorama europeo. Il centrocampista angolano classe 2002 è il nuovo gioiellino del sempre florido vivaio del Rennes. Il suo nome è finito sul taccuino di molti club e in Italia la società più interessata sembra essere il Milan. Il ragazzo, come detto, piace però a tante squadre in tutta Europa, tra cui Real Madrid e Olympique Marsiglia.

E proprio a margine della conferenza stampa post-partita della sfida tra i marsigliesi e il Rennes, il tecnico dell'OM Vilas-Boas, ha parlato proprio di un tentativo fatto dal club transalpino in estate, come riferisce 'Le 10 Sport': "Lo reputo un giocatore eccezionale - ha dichiarato l'allenatore lusitano - Quando sono arrivato a Marsiglia l'ho osservato con attenzione. Ho parlato con il nostro direttore sportivo Zubizarreta, ma mi ha detto che il Rennes chiedeva 40 milioni di euro per il suo cartellino. Così abbiamo dovuto abbandonare ogni tentativo". Il Milan e gli altri club sono avvisati: ecco la cifra per il talentuoso centrocampista.