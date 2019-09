MILAN DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma guarda con ottimismo al futuro e risponde alle critiche che gli sono piovute addosso dopo Torino-Milan. Il portiere intervistato da 'Sky' ha detto la sua sulla gara dell'Olimpico': "Sono sconfitte che bruciano: dopo una partita del genere, si è fatta fatica a dormire. Ho visto però un grande Milan, la squadra ha dato tutti e dispiace anche per i tifosi.

Potevamo chiuderla poi dopo il pareggio ci siamo disuniti".

CRITICHE - "E' normale aspettarsi tanto da me, giusto che ci siano le critiche quando ci devono essere. Ho spalle larghe, continuo a lavorare come ho sempre fatto: non è una partita che può cambiare la mia stagione. Devo dire grazie ai tifosi: dopo stagioni difficili, mi sono stati sempre vicini e continuano a farlo. Questo mi aiuta anche nelle prestazioni: dico a loro di starci vicini in questo periodo, so che è difficile, ma devono supportarci perché stiamo facendo un grande lavoro".

CHAMPIONS - Infine, la Champions: "E' un nostro obiettivo e dobbiamo fare di tutto per arrivarci. Il Milan merita di stare lì: siamo una squadra giovane, con molta fame e dobbiamo crederci tutti insieme".