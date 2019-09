VIDEO SERIE A JUVENTUS SPAL HIGHLIGHTS / La Juventus a caccia di tre punti per restare appaiata all'Inter prima dello scontro diretto di Torino, la Spal in cerca di risposte dopo la sconfitta interna contro il Lecce.

La 6a giornata di Serie A si apre con il match dell'Allianz Stadium di Torino. Di fronte due tecnici toscani,, entrambi a caccia di punti preziosi. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Juventus-Spal.

GUARDA IL VIDEO