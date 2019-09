VIDEO SERIE A JUVENTUS SPAL HIGHLIGHTS / Si apre con la vittoria della Juventus sulla Spal la 6a giornata del campionato di Serie A.

Un gol per tempo per i bianconeri che mettono pressione all'Inter in vista del faccia a faccia nella prossima giornata. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Juventus-Spal.

GUARDA IL VIDEO