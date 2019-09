SERIE A DAZN NAPOLI BRESCIA LECCE ROMA / Ancora campionato, di nuovo Serie A in campo: dopo il turno infrasettimanale si scende di nuovo in campo nel weekend per la sesta giornata del massimo campionato con la capolista Inter che va sul campo della Sampdoria e la Juventus che attende la Spal nei primi due anticipi del sabato.

La sera poi spazio a: alle ore 20.45 la squadra di Gasperini proverà a continuare la striscia positiva sfidando gli uomini diin una gara che sarà trasmessa anche su

La piattaforma streaming serve il piatto forte però domenica 29 settembre: alle ore 12.30 il Napoli è di scena contro il Brescia e dovrà cancellare il pesante ko interno contro il Cagliari. Alle 15, invece, toccherà alla Roma andare sul campo del Lecce per dimenticare la delusione contro l'Atalanta. Entrambi i match saranno visibili su DAZN. Ricordiamo che fino a domenica 6 ottobre, chi si registrerà a Dazn avrà in regalo il primo mese di visione, accedendo quindi in maniera gratuita a tutti i contenuti.

