JUVENTUS SPAL SARRI FORMAZIONE / Maurizio Sarri con gli uomini contati e in emergenza in difesa. Il tecnico della Juventus non avrà terzini di ruolo a disposizione per il match di domani pomeriggio contro la Spal, viste le contemporanee assenze di De Sciglio, Danilo e Alex Sandro.

Sulla fascia destra dovrebbe così essere arretratocome successo a Brescia al momento della sostituzione dell'ex Manchester City, mentre a sinistra il favorito per completare la linea difensiva sembra

Conferma in mezzo per la coppia de Ligt-Bonucci, a centrocampo invece l'unico sicuro del posto da titolare è Pjanic. Potrebbe esserci una nuova chance dal 1' per Rabiot dopo l'esordio dall'inizio al 'Rigamonti', con Khedira e Bentancur a giocarsi insieme al francese ex PSG gli altri due posti in mediana. Sarri dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-1-2 esibito contro il Brescia, con Ramsey ancora sulla trequarti alle spalle del rientrante Ronaldo e di Dybala, favorito sul connazionale Higuain.

Juventus, probabile 11 anti-Spal: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.