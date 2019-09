SAMPDORIA INTER DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco in conferenza stampa prima di Sampdoria-Inter, anticipo della sesta giornata di Serie A in programma domani sabato pomeriggio a Marassi. Il tecnico blucerchiato è partito dalla gara contro la Fiorentina: "Mercoledì le decisioni arbitrali non ci hanno aiutato. Sul primo gol subito c'era un fuorigioco di rientro netto di Chiesa, prima che il suo tiro venisse messo in angolo da Audero, angolo dal quale è poi arrivato l'1-0.

Il fallo di Murillo è stato sanzionato in maniera troppo eccessiva, perché il nostro difensore ha fatto di tutto per evitare il contatto con l'avversario. Detto questo, noi dobbiamo migliorare diversi aspetti sia nella fase difensiva che in quella offensiva.

FORMAZIONE - Fuori Murillo, Di Francesco dovrà rinunciare anche all'infortunato Gabbiadini: "Chabot è un ottimo difensore, potrebbe essere uno dei papabili. Ferrari lo valuteremo tra oggi e domani. Abbiamo recuperato Quagliarella, non sarà della partita Gabbiadini per il problema all'adduttore. Bonazzoli? Potrebbe essere una soluzione. Sono felice che abbia fatto gol. Ha tanti mezzi e non deve accontentarsi. Ha avuto questa opportunità perché si è allenato bene ma da lui voglio sempre di più".