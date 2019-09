JUVE INTER TOTTENHAM SISSOKO / Il Tottenham toglie dal mercato Moussa Sissoko. Il centrocampista francese, accostato anche a Juventus e Inter nei mesi scorsi, ha firmato quest'oggi il rinnovo contrattuale come ufficializzato dagli 'Spurs'.

Il classe '89, che era in scadenza nel 2021, ha prolungato l'accordo con la società vice-campione d'Europa fino al giugno 2023. "Sono orgoglioso di aver firmato il rinnovo con il club. Significa che il Tottenham crede in me e che sono contenti di quello che sto facendo - le parole di Sissoko al sito ufficiale dei londinesi - Spero di poter dare ancora il massimo per la squadra e allo stesso tempo di riuscire a vincere dei trofei".