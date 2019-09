FANTACALCIO VOTO BELOTTI / Cambia il voto di Andrea Belotti della Gazzetta dello Sport e cambiano di conseguenza anche i risultati al fantacalcio: la rosea ha svelato un errore dell'impaginazione delle pagelle di Torino-Milan che ha portato ad abbassare di mezzo punto il voto dell'attaccante granata.

Questa la spiegazione data dal quotidiano: "Per un errore nell'impaginazione delle pagelle di Torino-Milan, sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è apparso il voto sbagliato ad Andrea Belotti, autore della doppietta che ha ribaltato i rossoneri e migliore in campo. Sul giornale è uscito 7 invece del 7,5 assegnato dall'inviato Marco Pasotto. Nello scusarci con i lettori, segnaliamo che per le classifiche della Magic il voto di cui tenere conto è, ovviamente, 7,5". Voto cambiato e anche i risultati definitivi del fantacalcio che subiscono una variazione: per la gioia di chi aveva il 'Gallo' in squadra e la 'disperazione' di chi lo aveva contro ed era riuscito ad evitare la sconfitta proprio per mezzo punto...