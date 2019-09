DIRETTA UDINESE BOLOGNA - La sesta giornata del campionato di Serie A mette di fronte l'Udinese ed il Bologna in una sfida molto delicata. Reduci dal pareggio contro il Verona, i friulani di Tudor vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di uscire dalla zona retrocessione. Ma i felsinei di Mihjalovic non possono permettersi passi falsi per restare agganciati al treno europeo.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Tudor

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Inter* 18; Juventus* 16; Atalanta 13*; Napoli* 12; Cagliari e Torino 9; Roma e Bologna 8; Lazio 7; Sassuolo*, Brescia*, Parma, Milan e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal* e Sampdoria* 3

*Una partita in più