MILAN REAL ODEGAARD / Retroscena sul futuro di Martin Odegaard, ceduto lo scorso luglio in prestito secco alla Real Sociedad dopo l'avventura al Vitesse.

Il giovane norvegese di proprietà del- come riporta il quotidiano 'AS' - avrebbe rinnovato il proprio contratto con i 'Blancos' prima del passaggio alla squadra basca. L'accordo tra Odegaard e il club madrileno sarebbe in scadenza adesso fino al giugno 2023. La scorsa estate l'attaccante classe classe 1998 fu accostato anche al. Odegaard in questo inizio di stagione ha segnato 2 reti in 6 partite di Liga.