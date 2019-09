MILAN SPALLETTI GIAMPAOLO / Tre sconfitte in cinque gare e Marco Giampaolo è già sulla graticola: la panchina del Milan scotta e Calciomercato.it ha chiesto su Twitter quale sarebbe il sostituto ideale.

Il prescelto è Lucianoche ha distanziato i rivali con il 35% di preferenze; staccato Rino: un suo ritorno in rossonero è considerata la scelta giusta dal 24% dei votanti mentre soltanto il 16% indica Claudio. Infine, in molti (25%) hanno scelto l'opzione 'altro' avendo evidentemente in testa un altro nome per il dopo Giampaolo al Milan.