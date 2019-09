JUVENTUS SPAL SEMPLICI / La gara contro la Juventus non si prospetta delle più facili per la Spal: alle difficoltà di sfidare i campioni d'Italia, si aggiungono i problemi di formazione. Ne ha parlato in conferenza Leonardo Semplici spiegando: "Felipe e Valoti che non stanno bene, li valuteremo domani. Non ci sarà Kurtic che ha subito un trauma contusivo nei giorni scorsi e Di Francesco è in dubbio.

Il turnover sarà obbligato".

Si passa poi allo stato d'animo della squadra, provata dopo la sconfitta con il Lecce: "Ho cercato di tenere su il morale dei ragazzi: sapevamo di dover affrontare momenti come questi, ma solo se ti trovi dentro sai com'è. Domani affrontare uno delle più forti squadre d'Europa, sono convinto che i ragazzi faranno una buona prova e creeranno difficoltà alla Juve. Nella squadra c'è grande responsabilità, soprattutto dopo i due anni passati: in questa stagione c'è una consapevolezza diversa e una responsabilità diversa e più importante, nei confronti di piazza e tifoseria, ci sono più aspettative e questo ha creato tensione ai ragazzi. Il mio compito è risollevare la squadra: la paura è giusto averla, ma nei limiti".