DIRETTA LAZIO GENOA - La Lazio ospita il Genoa in una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti di Inzaghi hanno bisogno di tornare al successo dopo la sconfitta contro l'Inter per non perdere terreno dalla zona Champions, mentre i rossoblu di Andreazzoli sperano di bissare la buona prova del primo turno e portare di nuovo via punti dalla Capitale.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, El Yamiq, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Cassata, Barreca; Kouame, Sanabria. All. Andreazzoli

CLASSIFICA: