MILAN ESONERO GIAMPAOLO / Tre sconfitte nelle prime cinque giornate hanno messo Marco Giampaolo subito sulla graticola: i tifosi chiedono l'esonero del tecnico, ma da casa Milan trapela la volontà di non mettere in discussione l'ex Sampdoria. Nonostante l'avvio a rilento, infatti, in maniera ufficiosa - riporta 'sportmediaset.it' - la società fa sapere di voler continuare a puntare sull'allenatore e di non considerare quella contro la Fiorentina l'ultima spiaggia per lui.

Avanti con Giampaolo, quindi, a cui sarà garantito tempo e pieno supporto, proprio come affermato da Paoloprima della gara contro il: "Dobbiamo avere pazienza, abbiamo scelto un allenatore che ha una precisa identità di gioco e bisogno di tempo". La società, inoltre, ha apprezzato la prima ora di gioco sul campo della squadra di Mazzarri, sessanta minuti di buon gioco prima dei quattro che hanno ribaltato il risultato. Non la panchina del Milan però: per(i tre principali candidati alla guida dei rossoneri in caso di cambio della guardia) c'è da aspettare.