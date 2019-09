JUVENTUS MANDZUKIC / Dopo che il suo trasferimento in Qatar si è allontanato (in maniera definitiva?), per Mario Mandzukic si è parlato di un possibile ritorno tra i convocati in vista di Juventus-SPAL. In realtà, come annunciato da Sarri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro gli estensi, per il croato il momento del ritorno non è ancora arrivato.

Il tecnico bianconero ha, infatti, spiegato che l'ex Atletico Madrid "d'accordo con la società ha deciso di starsene un po' in disparte, quando chiuderanno tutti i mercati vedremo..."

Attualmente non sono molti i paesi dove il mercato è ancora aperto: oltre al Qatar, dove si potranno acquistare giocatori fino al 30 settembre, sessione estiva ancora in vigore tra gli altri negli Emirati Arabi (anche qui 30 settembre) e in Australia (15 ottobre). Considerando soltanto le destinazioni possibili per Mandzukic, è possibile che il croato - salvo cambi di scenari - tra la prossima settimana e la ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.