INTER SAMPDORIA CONTE LUKAKU / "Lukaku fa parte della rosa". Antonio Conte non si è sbilanciato in conferenza stampa sull'utilizzo domani pomeriggio dell'attaccante belga nella gara in casa della Sampdoria.

Il tecnico dell'- almeno inizialmente - potrebbe concedere un turno di riposo all'ex Manchester United, visti i prosismi probanti impegni con ilin Champions League e lanell'attesissimo Derby d'Italia di campionato. Conte scioglierà le riserve nelle prossime ore e senza la presenza di Lukaku dovrebbe esserea guidare l'attacco dei nerazzurri dal primo minuto, con Politano o Alexis Sanchez al fianco dell'argentino. Finora l'ariete belga è partito sempre titolare nelle sei sfide ufficiali giocate in stagione dall'Inter.