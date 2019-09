JUVENTUS MANDZUKIC / Mario Mandzukic resterà alla Juventus almeno fino a gennaio. Niente Qatar - a meno di colpi di scena - per l'attaccante croato, con l'addio rimandato alla finestra invernale del mercato dove potrebbe rifarsi sotto soprattutto il Manchester United.

L'ex Bayern e Atletico non rientra nel progetto targato Maurizio, ma non sarà messo fuori rosa dalla società bianconera in attesa di decidere la sua prossima destinazione.

Mandzukic continuerà infatti ad allenarsi alla Continassa agli ordini del tecnico campano e nelle prossime gare di campionato - difficile però già domani nell'anticipo con la Spal - potrebbe tornare a far parte della lista dei convocati. Il 33enne vice-campione del mondo, che non è stato inserito dalla Juve nella lista per la prima fase della Champions League, in questa stagione è stato convocato da Sarri per le prime due partite con Parma e Napoli.