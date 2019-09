ROMA INFORTUNIO SPINAZZOLA / Escluse lesioni muscolari. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina Spinazzola, rifattosi male mercoledì nel corso della sfida con l'Atalanta che la squadra di Fonseca ha perso 2-0.

Il terzino giallorosso soffre di un fastidio a una vecchia cicatrice, verrà monitorato giorno dopo giorno con l'obiettivo di rimetterlo presto a disposizione del suo allenatore. A Trigoria lavoro individuale per l'ex Juventus ma anche per gli altri infortunati. Oggi palestra e piscina, invece, per Lorenzo: il centrocampista viene gestito a causa di una fascite plantare.