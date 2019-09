DIRETTA MILAN FIORENTINA FORMAZIONI LIVE / La prima vittoria della seconda era Montella ha ridato un po' di entusiasmo alla squadra viola, attesa oggi da una delicata trasferta a San Siro. Alle 20.45 Milan-Fiorentina chiuderà il programma domenicale della sesta giornata di Serie A. Una sfida particolare per l'ex allenatore del Siviglia che non ha lasciato un buon ricordo in rossonero. Non se la passa certamente meglio Marco Giampaolo.

Le due sconfitte consecutive controhanno rimesso in bilico la posizione dell'ex Sampdoria e si parla già di ultima spiaggia. Calciomercato.it segue la sfida di San Siro in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-3-3): Donnarumma G., Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leão, Piatek.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry

Classifica Serie A: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Lazio e Cagliari 10; Torino 9; Bologna 8; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Parma, Milan, Lecce e Verona 6; Fiorentina e Genoa 5; Spal e Sampdoria 3