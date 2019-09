JUVENTUS INTER TONALI / Sandro Tonali sulla bocca di tutti dopo l'ottima prestazione contro la Juventus.

Il gioiello delha confermato tutte le sue qualità nel match contro i bianconeri, con le big italiane e d'Europa che la prossima estate potrebbero battagliare per il suo cartellino.

Stando al 'Corriere di Brescia' il patron dei lombardi Cellino valuterebbe oltre 50 milioni di euro il regista della Nazionale, con Juventus e Inter in piena corsa per aggiudicarsi il classe 2000. Occhio però anche alla concorrenza internazionale, con Borussia Dortmund e Manchester United in particolare che negli ultimi tempi avrebbero seguito con costanza le prestazioni di Tonali.