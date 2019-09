SERIE A JUVENTUS SPAL SEMPLICI / "Domani giocheremo una partita straordinaria contro una delle squadre più importanti d' Europa". Semplici suona la carica alla vigilia della complicata a dir poco sfida con la Juventus valevole per la sesta giornata di Serie A.

Spal col morale a pezzi dopo la sconfitta (la quarta nelle prime cinque giornate) casalinga col Lecce e l'ultimo posto in classifica in compagnia della Sampdoria. "Queste situazioni non fanno bene - ha aggiunto l'allenatore degli estensi - Sono convinto che i ragazzi faranno bene e metteranno in difficoltà la Juve. Assenze? Ci obbligano a fare delle determinate scelte - ha risposto in conclusione Semplici prima di fare un annuncio - domani non ci sarà nemmeno Kurtic che ha subito un trauma contusivo nei giorni scorsi".